Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eutingen im Gäu, A 81

Landkreis Freudenstadt) Unbekannte werfen Gegenstand von einer Brücke und beschädigen Auto: Polizei bittet um Hinweise (25.11.2025)

Eutingen im Gäu (ots)

Vermutlich zwei Personen haben am Dienstagabend einen unbekannten Gegenstand von einer Autobahnbrücke auf ein durchfahrendes Auto geworfen und Sachschaden verursacht. Ein 56-jähriger Mann war gegen 21:45 Uhr mit seinem Daimler-Benz auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb am Neckar unterwegs. Bei der Durchfahrt unter einer Brücke nahm er zwei Personen wahr, im Anschluss daran zerbrach das Glasschiebedach an seinem Wagen. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden. Die Insassen des Daimler blieben unverletzt.

Die unmittelbare Überprüfung der betreffenden Brücken brachte keinen Fahndungserfolg. Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 348790, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell