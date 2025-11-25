PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen
Lkr. Rottweil) - Trunkenheit im Verkehr: Autofahrer mit zwei Promille gestoppt (25.11.2025)

Wellendingen (ots)

Am Dienstagmittag hat die Polizei einen 69-jährigen Mann gestoppt, der deutlich alkoholisiert mit seinem Auto unterwegs war. Gegen 12 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen BMW in der Klippeneckstraße, bei dem sie schnell Anhaltspunkte für eine aktuelle Alkoholbeeinflussung feststellten. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht mit etwa zwei Promille. Daraufhin musste der 69-Jährige neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

