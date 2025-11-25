POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Vorfahrt missachtet - 10.000 Euro Sachschaden (24.11.2025)
Tuttlingen (ots)
Zu einem Vorfahrtsunfall ist es am Montagmittag an der Kreuzung der Hohnerstraße zur Hermannstraße gekommen. Ein 24-jähriger Mitsubishi-Fahrer wollte gegen 13:45 Uhr die Hohnerstraße überqueren und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 23-Jährigen. Bei der Kollision auf der Kreuzung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.
