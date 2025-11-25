PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Vorfahrt missachtet - 10.000 Euro Sachschaden (24.11.2025)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Vorfahrtsunfall ist es am Montagmittag an der Kreuzung der Hohnerstraße zur Hermannstraße gekommen. Ein 24-jähriger Mitsubishi-Fahrer wollte gegen 13:45 Uhr die Hohnerstraße überqueren und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 23-Jährigen. Bei der Kollision auf der Kreuzung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

