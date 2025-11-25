POL-KN: (Spaichingen
Lkr. Tuttlingen) Vorfahrt missachtet - 12.500 Euro Sachschaden (24.11.2025)
Spaichingen (ots)
Zu einem Vorfahrtsunfall ist es am Montagnachmittag an der Kreuzung der Schuraer Straße zur Straße "Am Unterbach" gekommen. Ein 71-jähriger Daimler-Fahrer wollte gegen 16:45 Uhr die Schuraer Straße überqueren und übersah hierbei den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Skoda eines 68-Jährigen. Bei der Kollision wurde ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.500 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand.
