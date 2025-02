Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einladung zum Pressetermin: Neue Dienststelle in Weckhoven eröffnet

Neuss (ots)

Nach dem Umzug der Bezirksdienststelle Reuschenberg nach Weckhoven nehmen die drei Bezirksbeamten ihre Arbeit am neuen Standort auf. Zu dieser Gelegenheit möchte die Polizei des Rhein-Kreis Neuss die neue Dienststelle vorstellen und lädt deswegen Medienvertreterinnen und -vertreter zum Pressgespräch am

Montag, 17. Februar, 15 Uhr

An die Otto-Wels-Straße 3 in Neuss-Weckhoven.

Landrat und Behördenleiter Hans-Jürgen Petrauschke sowie Vertreter des Bezirksdienstes werden den Anwesenden die neuen Räumlichkeiten vorstellen sowie über den Bezirksdienst im Neusser Süden sprechen. Die Dienststelle in Reuschenberg musste im vergangenen Jahr wegen technischer Mängel am Gebäude geschlossen werden, die Beamten erledigten den Bezirksdienst seither aus der Rathauswache sowie vom Hauptstandort an der Jülicher Landstraße aus. Ihre Aufgabe ist es, den Kontakt mit Schule, Kitas, Seniorenheimen, Vereinen zu halten und als Ansprechpartner der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stehen. Nun freut das Team sich, vor Ort wieder ein Büro betreiben zu können und nicht nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad im Bezirk unterwegs zu sein. In den neuen Räumen sollen auch Gespräche mit Bürgern geführt werden, in denen sie der Polizei ihre Anliegen vorbringen können.

Journalistinnen und Journalisten, die am Pressegespräch teilnehmen wollen, werden gebeten, eine Anmeldung bis Freitag, 14. Februar, per Mail an pressestelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu senden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell