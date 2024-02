Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Brand einer Trafostation am SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach

Karlsbad, Landkreis Karlsruhe (ots)

Die Feuerwehr Karlsbad wurde am Freitag, den 16. Februar 2024 um 07:28 Uhr zum Brand einer Transformatorenstation auf dem Gelände des SRH-Klinikums an der Ittersbacher Straße alarmiert. Vor Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte wurde bereits von Mitarbeitenden des Energieversorgers die Nachbarstationen in den anliegenden Wohngebieten stromlos geschaltet. Bedingt durch den Ausfall der Station starteten automatisch die Netzersatzanlagen des Klinikums. Nach Freigabe des Energieversorgers erfolgten die Löschmaßnahmen der Feuerwehrkräfte. Hier wurden Einsatzkräfte unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung eingesetzt. Gegen 08:22 Uhr meldete die Einsatzleitung an die Integrierte Leitstelle Karlsruhe "Feuer aus". Gegen 09:00 Uhr konnten die letzten Feuerwehrkräfte wieder einrücken und die Einsatzstelle an den Energieversorger übergeben. Mitarbeitende des Energieversorgers sind aktuell mit der Wiederherstellung der Stromversorgung für die angrenzenden Wohngebiete und für das Klinikum beschäftigt. Von Seiten der Feuerwehr kann keine Aussage zur Schadenshöhe getroffen werden. An der Einsatzstelle war zur Absicherung der Feuerwehrkräfte der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie die DRK-Ortsbereitschaft vertreten. Eine Polizeistreifenwagenbesatzung war ebenfalls vor Ort. Die Feuerwehr Karlsbad war unter der Einsatzleitung von Kommandant Holger Fuhr mit insgesamt 26 Feuerwehrkräften mit 5 Fahrzeugen im Einsatz.

