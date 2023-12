Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Vollbrand eines Wohnhauses in Zaisenhausen

Zaisenhausen, Landkreis Karlsruhe (ots)

Zu einem Gebäudevollbrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Zaisenhausen am 10. Dezember 2023 gegen 15:44 Uhr in die Friedrichstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte schlugen bereits die Flammen aus mehreren Fenstern des Wohnhauses. Ein Hausbewohner wurde leichtverletzt, er musste wegen einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Feuerwehren aus Zaisenhausen, Kürrnbach, Oberderdingen und Sulzfeld waren im Brandeinsatz gefordert. Es wurden das Wenderohr der Drehleiter der Feuerwehr Oberderdingen sowie zwei C-Rohre von insgesamt sechs Einsatztrupps unter Atemschutz eingesetzt. Gegen 16:42 Uhr konnten die umfangreichen Nachlöscharbeiten begonnen werden, um mögliche Glutnester abzulöschen. Das Wohnhaus ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die Bewohner des Wohnhauses kommen vorübergehend bei Bekannten unter. Die Brandermittlungen der Polizei haben begonnen. Zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Insgesamt waren rund 62 Feuerwehrkräfte mit 12 Fahrzeugen unter der Einsatzleitung von Michael Hilpp im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Zaisenhausen wird noch in den späten Abendstunden eine Brandnachschau durchführen.

