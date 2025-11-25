POL-KN: (Schönwald im Schwarzwald, K 5728
Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto schanzt in angrenzendes Feld - Fahrer leicht verletzt (24.11.2025)
Schönwald im Schwarzwald (ots)
Etwa 18.000 Euro Sachschaden sowie ein leicht verletzter Fahrer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der Kreisstraße 5728. Ein 25-jähriger Mann war gegen 8:45 Uhr mit seinem Opel von Schönwald in Richtung Oberkirnach unterwegs. Im Bereich der Einfahrt zum Freizeitheim "Schlempen" kam der Wagen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto beschädigte ein Verkehrszeichen, schanzte über einen Hügel und kam erst etwa 200 Meter später in einem Feld zum Stehen. Der 25-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Das Polizeirevier St. Georgen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.
