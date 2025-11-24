POL-KN: (Wurmlingen
Lkr. Tuttlingen) - Einbruch in Rohbau (22.11.2025)
Wurmlingen (ots)
Im Zeitraum zwischen Freitag, 21.11.2025, 17:30 Uhr und Samstag, 22.11.2025, 07:00 Uhr, sind Unbekannte in ein Rohbauobjekt in der Oberen Hauptstraße in eingebrochen.
Zeugen stellten fest, dass die Diebe zahlreiche Arbeitsgeräte und Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 2.700 EUR aus dem Gebäude entwendeten.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer verdächtige Beobachtungen im angegebenen Zeitraum gemacht hat oder Angaben zu möglichen Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.
