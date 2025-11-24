PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen
Lkr. Tuttlingen) - Einbruch in Rohbau (22.11.2025)

Wurmlingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 21.11.2025, 17:30 Uhr und Samstag, 22.11.2025, 07:00 Uhr, sind Unbekannte in ein Rohbauobjekt in der Oberen Hauptstraße in eingebrochen.

Zeugen stellten fest, dass die Diebe zahlreiche Arbeitsgeräte und Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 2.700 EUR aus dem Gebäude entwendeten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer verdächtige Beobachtungen im angegebenen Zeitraum gemacht hat oder Angaben zu möglichen Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren