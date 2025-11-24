POL-KN: (Blumberg
Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkaufsautomat aufgebrochen und Bargeld entwendet - Zeugen gesucht (23.11.2025)
Blumberg (ots)
Zeugen sucht die Polizei zu einem Aufbruch eines Verkaufsautomaten am Sonntagmorgen im Ortsteil Zollhaus. Um 1:38 Uhr brachen Unbekannte den Automaten einer örtlichen Metzgerei in der Schaffhauser Straße auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 837830, entgegen.
Rückfragen bitte an:
Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell