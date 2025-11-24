Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht mit 5000 Euro Sachschaden - Zeugenaufruf (22.11.2025)

Villingen-Schwenningen (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstag zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr in der Weiherstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Unfallflüchtige beschädigte einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi Q3 an vorderen linken Fahrzeugseite und setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 6010, entgegen.

