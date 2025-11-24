PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen
Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht mit 5000 Euro Sachschaden - Zeugenaufruf (22.11.2025)

Villingen-Schwenningen (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstag zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr in der Weiherstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Unfallflüchtige beschädigte einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi Q3 an vorderen linken Fahrzeugseite und setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 6010, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren