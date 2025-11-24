Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter steckt Briefkasten in Brand (22.11.2025)

Konstanz (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist am Samstagabend an einem auf der Opelstraße in Brand gesteckten Briefkasten entstanden. Zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht stellte ein Zeuge fest, dass es aus dem auf Höhe der Hausnummer 6A stehenden Briefkasten qualmte. Die alarmierte Feuerwehr öffnete das Behältnis und löschte das Feuer. Die noch nicht verbrannte Post wurde sichergestellt.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher des Brandes nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell