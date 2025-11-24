Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.11.2025 - Korrektur der Uhrzeit (24.11.2025)

Schramberg (ots)

In Bezug auf die bereits veröffentlichte Pressemeldung vom Samstag, 22.11.2025, zum Zimmerbrand in der Schillerstraße (http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6164382) wird die Uhrzeit des Vorfalls korrigiert. Der Brand ereignete sich nicht wie ursprünglich angegeben gegen 11:15 Uhr, sondern gegen 16:45 Uhr.

Wir bitten, die Änderung zu entschuldigen. Weitere Details sind der ursprünglichen Pressemeldung zu entnehmen.

