POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.11.2025 - Korrektur der Uhrzeit (24.11.2025)
Schramberg (ots)
In Bezug auf die bereits veröffentlichte Pressemeldung vom Samstag, 22.11.2025, zum Zimmerbrand in der Schillerstraße (http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6164382) wird die Uhrzeit des Vorfalls korrigiert. Der Brand ereignete sich nicht wie ursprünglich angegeben gegen 11:15 Uhr, sondern gegen 16:45 Uhr.
Wir bitten, die Änderung zu entschuldigen. Weitere Details sind der ursprünglichen Pressemeldung zu entnehmen.
