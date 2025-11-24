PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, B 500
Schwarzwald-Baar-Kreis) Schleuderndes Auto verursacht Verkehrsunfall mit 8000 Euro Sachschaden und flüchtet - Zeugenaufruf (23.11.2025)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall vom Sonntagabend auf der Bundesstraße 500. Ein 22-jähriger Mann war nach seinen Angaben gegen 23:30 Uhr mit seinem Ford zwischen Neueck und der Kalten Herberge unterwegs, als ihm ein auf winterglatter Fahrbahn schleuderndes Auto entgegenkam. Um eine frontale Kollision zu verhindern, wich der 22-Jährige nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der als dunkler Kleinwagen beschriebene Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 94950, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 12:16

    POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Schwaketenbad (24.11.2025)

    Konstanz (ots) - In der Nacht auf Montag haben unbekannte Täter versucht, in das Schwaktenbad einzubrechen. Gegen 2 Uhr machten sich die Täter an einem Fenster im Kassenbereich zu schaffen. Vermutlich aufgrund des daraufhin ausgelösten Alarms ließen sie anschließend jedoch von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten. Die umgehend ausgerückten Streifen des Polizeireviers Konstanz und der Bundespolizei konnten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren