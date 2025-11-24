Polizeipräsidium Konstanz

Furtwangen im Schwarzwald, B 500

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schleuderndes Auto verursacht Verkehrsunfall mit 8000 Euro Sachschaden und flüchtet - Zeugenaufruf (23.11.2025)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall vom Sonntagabend auf der Bundesstraße 500. Ein 22-jähriger Mann war nach seinen Angaben gegen 23:30 Uhr mit seinem Ford zwischen Neueck und der Kalten Herberge unterwegs, als ihm ein auf winterglatter Fahrbahn schleuderndes Auto entgegenkam. Um eine frontale Kollision zu verhindern, wich der 22-Jährige nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der als dunkler Kleinwagen beschriebene Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 94950, entgegen.

