Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Schwaketenbad (24.11.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Montag haben unbekannte Täter versucht, in das Schwaktenbad einzubrechen. Gegen 2 Uhr machten sich die Täter an einem Fenster im Kassenbereich zu schaffen. Vermutlich aufgrund des daraufhin ausgelösten Alarms ließen sie anschließend jedoch von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten. Die umgehend ausgerückten Streifen des Polizeireviers Konstanz und der Bundespolizei konnten keine Personen mehr im Umfeld des Schwimmbads feststellen.

Zeugen, die in den Abend- und Nachtstunden Verdächtiges im Bereich des Schwimmbads beobachtet haben oder die Hinweise auf die Identität der unbekannten Einbrecher geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell