Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B34 am P&R Salzlager - insgesamt rund 25.000 Euro Blechschaden (21.11.2025)

Radolfzell (ots)

Insgesamt rund 25.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Freitag, am frühen Abend, auf der Bundesstraße 34 zwischen Radolfzell und Güttingen passiert ist. Kurz vor 18 Uhr bog ein 21-Jähriger mit einem Audi von der B34 nach links auf den P&R Salzlager ab und kollidierte dabei mit einem aus Richtung Radolfzell entgegenkommenden Taxi eines 64-Jährigen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell