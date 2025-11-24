Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, A98, AK Hegau, Lkr. Konstanz) Fünf Unfälle auf der A98 zwischen Stockach und dem Autobahnkreuz Hegau - insgesamt über 100.000 Euro Blechschäden (24.11.2025)

Stockach, A98, AK Hegau (ots)

In der Nacht auf Montag ist es auf der Autobahn 98 zwischen Stockach und dem Autobahnkreuz Hegau zu mehreren Unfällen mit Blechschäden in Höhe von insgesamt über 100.000 Euro gekommen. Im Zeitraum zwischen Mitternacht und dem frühen Morgen verunfallten auf dem Teilstück der Autobahn in beide Richtungen insgesamt fünf Autofahrer, die auf der regennassen und vereisten Fahrbahn ins Schleudern gerieten und schließlich in die Schutzplanken prallten oder im Grünstreifen neben der Straße landeten. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten dieser Unfälle unverletzt. Abschleppdienst kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos.

