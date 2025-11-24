Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Georg-Fischer-Straße - schwarzen Mercedes Vito angefahren und geflüchtet (23.11.2025)

Singen (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Georg-Fischer-Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 15.40 Uhr touchierte ein Unbekannter, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen vor der Hausnummer 29 abgestellten schwarzen Mercedes Vito. Ohne sich anschließend um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch einfach davon.

Sachdienliche Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell