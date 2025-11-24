POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Georg-Fischer-Straße - schwarzen Mercedes Vito angefahren und geflüchtet (23.11.2025)
Singen (ots)
Am Sonntagnachmittag ist es auf der Georg-Fischer-Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 15.40 Uhr touchierte ein Unbekannter, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen vor der Hausnummer 29 abgestellten schwarzen Mercedes Vito. Ohne sich anschließend um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch einfach davon.
Sachdienliche Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell