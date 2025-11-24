Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, B27

Schwarzwald-Baar-Kreis) Eisglätte führt zu Fronatlkollision mit 16.000 Euro Sachschaden (23.11.2025)

Blumberg (ots)

Vermutlich auf Grund Blitzeis ist es am Sonntagabend auf der Bundesstraße 27 zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gekommen. Ein 25-jähriger Mann war gegen 23:15 Uhr mit seinem Audi von Neuhaus kommend in Richtung Randen unterwegs. Auf eisglatter Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Auto, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Sowohl der Unfallverursacher als auch die 27-jährige Mercedes-Fahrerin blieben unverletzt. Der Sachschaden belief sich auf etwa 16.000 Euro.

