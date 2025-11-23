Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil - Lkr. Rottweil) Verkehrsunfall - Zeugenaufruf nach Ausweichmanöver und Beinahezusammenstoß mit der Polizei (22.11.2025)

Rottweil (ots)

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall bei dem beinahe ein Auto einen Polizeibeamten überfahren hätte, ereignete sich am Samstagabend, kurz vor Mitternacht. Auf der B 14 in Höhe der Saline waren Polizeikräfte mit einer Unfallaufnahme beschäftigt. Hierfür musste eine Fahrspur gesperrt werden, der Verkehr wurde über die Gegenspur geführt. Die Verkehrsregelung erfolgte durch die eingesetzten Polizeibeamten. Ein Pkw, welcher von Zimmern kommend in Richtung Neufra fuhr, erkannte die Unfallstelle und auch die eingesetzten Polizeibeamten offensichtlich nicht und fuhr mit unvermittelter Geschwindigkeit auf die Einsatzstelle zu. Die Beifahrerin im Fahrzeug konnte geistesgegenwärtig kurz vor dem Zusammenstoß in das Lenkrad greifen und den Pkw nach links in die Leitplanken lenken, wo er zum Stillstand kam. Es entstand hierbei ein Totalschaden von ca. 20 000.- EUR. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass beim Autofahrer wohl eine medizinische Ursache für das Nichtbremsens vorlag und nur durch das Eingreifen der Beifahrerin Schlimmeres verhindert wurde. Zum Zeitpunkt des Ereignisses befanden sich weitere Autofahrer im unmittelbaren Bereich der Unfallstelle. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter der Telefon-Nr. 0741/477-0 als Zeugen zu melden.

