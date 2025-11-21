Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, K 5532

Lkr. Rottweil) Schneeglätte: Zwei Verkehrsunfälle - ein Unfallort (20.11.2025)

Schramberg (ots)

Schneeglätte hat am Donnerstagabend an einem Unfallort gleich zu zwei Verkehrsunfällen geführt. Gegen 18:15 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Citroen die Kreisstraße 5532 von Eschbronn in Richtung Sulgen. Auf Höhe des Lambrechtshofes geriet der Wagen vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und stieß mit einem entgegenkommenden Seat einer 36-jährigen Frau zusammen. Nach dem Verkehrsunfall stellten die Beteiligten ihre Autos zur Seite.

Eine weitere 58-Jährige, die in Richtung Sulgen unterwegs war, geriet beim Heranfahren an die Unfallstelle ebenfalls ins Rutschen. Sie fuhr in den neben der Fahrbahn geparkten Seat der Geschädigten vom ersten Unfall. Die Polizei Schramberg hat die Ermittlungen zu den beiden Verkehrsunfällen eingeleitet. Der Sachschaden belief sich auf etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell