POL-KN: (Brigachtal
Schwarzwald Baar Kreis) Zaun umgefahren - Zeugenaufruf (17.11.2025 - 18.11.2025)
Brigachtal (ots)
Ein unbekannter Autofahre hat im Zeitraum von Montag bis Dienstag an der Hebelstraße einen Gartenzaun umgefahren. Dabei löste er mehrere Granitstehlen aus ihrem Fundament, wobei eine davon zerbracht. Ohne den Schaden beim Besitzer zu melden, fuhr er davon. Zurück lies er einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei in Villingen (07721 / 6010) nimmt Hinweise zu dem Unfallflüchtigen Autofahrer entgegen.
