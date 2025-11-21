Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte beschmieren Wände des Treppenhauses im Seerheincenter (20.11.2025)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben Donnerstagabend mehrere Wände im Treppenhaus des Seerheincenters mit verfassungswidrigen Symbolen und Sprüchen beschmiert und dabei Sachschaden in noch unbekannte Höhe verursacht.

Sachdienlichen Hinweise auf die Verursacher der Schmierereien nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

