POL-KN: (Konstanz) Berauscht, alkoholisiert und zu schnell unterwegs - Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab (20.11.2025)

Konstanz (ots)

Aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit ist ein Autofahrer am Donnerstagabend auf der Schwaketenstraße von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit einem VW Golf auf der Schwaketenstraße in Richtung Universität. Auf Höhe des Parkplatzes Schwaketenstraße/Universitätsstraße verlor er aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und kam in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit mehreren Richtungstafeln und prallte schließlich gegen eine Straßenlaterne. Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr, zudem gab dieser an vor einiger Zeit Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Nach einem Atemalkoholtest, der einen Wert von 0,38 Promille ergab, musste der 25-Jährige eine Blutentnahme durch eine Ärztin über sich ergehen lassen. An dem VW Golf, an den Verkehrszeichen sowie an der Ampel entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 20.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Golf musste abgeschleppt werden.

