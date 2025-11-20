POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Auseinandersetzung auf der Oberdorfstraße - Zeugenaufruf (17.11.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Am Montag eskalierte, gegen 18 Uhr, auf der Oberdorfstraße eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Aus ungeklärter Ursache geriet eine Gruppe von fünf, oder sechs Personen mit einem 47-Jährigen in Streit. Alle Beteiligten waren sich bekannt. Im Zuge der Streitigkeit schlugen dann mindestens je ein 26- und 31-Järhiger aus der Gruppe mit Gegenständen auf den Mann ein, der sich dadurch leichtverletzte. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720 / 85000) in Verbindung zu setzten.
