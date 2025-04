Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Messer mitgeführt und gegen Bewährungsauflagen verstoßen - Bundespolizisten bringen gesuchten Räuber ins Gefängnis

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 07.04.2025 / 21:59 Uhr

Zivilkräfte der Bundespolizisten nahmen am Montagabend einen gesuchten Räuber am Bremer Hauptbahnhof fest. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Zudem hatte er ein Messer bei sich.

Gegen 22:00 Uhr kontrollierten die Zivilbeamten den 30-Jährigen. Dabei stellten sie fest, dass der Mann ein Messer zugriffsbereit in seinem Hosenbund mit sich führte. Das Messer mit einer Klingenlänge von 16,5 cm wurde von den Beamten sichergestellt. Beim Abgleich der Personalien im Fahndungsbestand kam außerdem heraus, dass gegen den Mann aus Bremen ein Sicherungshaftbefehl des Amtsgerichts Bremen vorlag. Er war wegen schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden, die jedoch zur Bewährung ausgesetzt wurde. Da der Bremer offenbar wiederholt gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte, wurde seine Haftstrafe nun doch fällig.

Die Bundespolizisten lieferten den gesuchten Räuber im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen noch am selben Abend in die Bremer Justizvollzugsanstalt ein. Zudem wird er sich wegen des Mitführens des Messers nach dem Waffengesetz verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell