Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrand und Schlag mit Bierglas

Plettenberg (ots)

Containerbrand

Am Sonntagmorgen um 02:45 Uhr kam es an der Ebbetalstraße zu einem Containerbrand, unbekannte haben den In halt entzündet. Das Feuer konnte gelöscht werden, die Polizei bittet um Hinweise zum Geschehen.

Schlag mit Bierglas

Am Samstagmorgen gegen 3 Uhr wurden Streifenbeamte in der Grünestraße durch Jugendliche angesprochen, die eine Körperverletzung mitbekommen haben. Wie sich nahe der Schützenhalle herausstellte, wurde ein 18 Jahre alter Plettenberger durch einen 19 Jahre alten Plettenberger verletzt. Dieser hatte ihn im Rahmen eines Streites mit einem Glas geschlagen, der Streit ereignete sich am Ehrenmal. Aufgrund einer Verletzung an der Schläfe wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde durch die Polizei angetroffen, ein Strafverfahren gegen ihn wurde wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (lubo)

