Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch an der Kniebisstraße (19.11.2025)

Tuningen (ots)

Im Zeitraum von, 13 Uhr bis 20 Uhr, hat sich am Mittwoch in einem Wohnhaus an der Kniebisstraße ein Einbruch ereignet. Zuerst versuchten die unbekannten Täter die Haustür aufzubrechen, scheiterten dabei jedoch. Gewaltsam gelang es ihnen in der Folge sich im rückwärtigen Bereich des Gebäudes Zugang ins Haus zu verschaffen. Sie durchwühlten mehrere Räume. Die Höhe des Gesamtschadens muss noch ermittelt werden. Die Polizei in Villingen bittet, unter der Nummer 07721 / 6010, um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell