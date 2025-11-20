Polizeipräsidium Konstanz

Lkr. Rottweil) Glatteis: Auto kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich (19.11.2025)

Vermutlich in Folge von Glatteis ist es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Auto gekommen. Eine 27-jährige Frau war gegen 14:00 Uhr mit ihrem Audi auf der Dunninger Straße von Lackendorf kommend nach Dunningen unterwegs. Im Bereich des Kreisverkehrs am Ortsbeginn geriet der Wagen beim Abbremsen ins Rutschen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Audi kollidierte mit einer Baustellenabsicherung und überschlug sich im Anschluss. Die 27-Jährige konnte ihr Auto eigenständig verlassen und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

