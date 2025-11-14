Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugen gesucht nach Unfallfluchten

Heilbronn (ots)

Niederstetten: Unfallflucht auf Parkstreifen - Zeugenaufruf

Am Donnerstag kollidierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug mit einem in Tauberbischofsheim geparkten Pkw und fuhr anschließend davon. Gegen 8 Uhr stellte ein 21-Jähriger seinen VW auf dem Parkstreifen der Straße "In den Stäffelen" ab. Als er gegen 15:30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der linken Seite des vorderen Stoßfängers fest. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug den VW beim Ein- oder Ausparken und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht nach Zeugen des Unfalls. Wer Angaben machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Weikersheim: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

Am Donnerstagvormittag stieß ein Unbekannter mit seiner Fahrzeugtür an einen in Weikersheim geparkten Pkw und fuhr anschließend davon. Gegen 11:30 Uhr stellte ein 22-Jähriger seinen Audi auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "An der Stadtmauer" ab. Als er kurz darauf, gegen 12 Uhr, zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der Fahrertüre seines Fahrzeugs fest. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Regulierung des Schadens, welcher auf circa 400 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell