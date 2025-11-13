Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfälle und Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Öhringen: Auffahrunfall bei Kreisverkehr

Am Mittwochmorgen kam es in Öhringen zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten. Ein 58-Jähriger war gegen 8 Uhr mit seiner Ehefrau in seinem VW auf der Westallee vom Kreisverkehr "Verrenberger Ring" in Richtung des Kreisverkehrs "Wickersley Ring" unterwegs. Als er verkehrsbedingt am zweiten Kreisverkehr anhalten musste, bemerkte dies ein hinter ihm fahrender 49-Jähriger in seinem Audi wohl zu spät und fuhr auf das Auto mit den zwei Insassen auf. Die 52-jährige Beifahrerin im VW zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu und begab sich zu einem Arzt. An beiden Pkw entstand jeweils Sachschaden von geschätzten 1.500 Euro.

Waldenburg: Unfall auf Vorfahrtsstraße

Am Mittwochmorgen kam es bei Waldenburg zu einer Kollision zweier Fahrzeuge. Gegen 6:30 Uhr war ein 80-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Landesstraße 1046 von der Bahnhofssiedlung kommend in Richtung Waldenburg unterwegs. Im Auto saßen außerdem noch zwei weitere Insassen im Alter von 19 und 37 Jahren. Ohne die Vorfahrt des Mercedes zu beachten zog ein 39-Jähriger mit seinem Skoda von der Kreisstraße 2355 in den Kreuzungsbereich mit der Landstraße hinaus. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Skoda-Fahrer, wie auch ein Insasse des Mercedes, verletzt. Beide kamen in eine Klinik. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 60.000 Euro geschätzt.

Schöntal-Bieringen: Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

Am Mittwochabend wurde in Bieringen ein Auto von einer unbekannten Person beschädigt. Eine 27-Jährige parkte ihren Opel gegen 19:00 Uhr in der Poststraße. Als ein Bekannter der Opelfahrerin gegen 23 Uhr von der Arbeit nach Hause kam, bemerkte er, dass die Heckscheibe des Opels beschädigt war. Bei genauerer Betrachtung konnte außerdem ein Loch im nun platten linken hinteren Reifen und eine durchgeschnittene Benzinleitung festgestellt werden. Dies hatte zur Folge, dass sich unter dem Pkw eine Benzinlache gebildet hatte. Der Sachschaden am Pkw wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Künzelsau sucht nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400, zu melden.

Kupferzell: Unfall im stockenden Verkehr

Am Mittwochnachmittag kam es in Kupferzell zu einem Auffahrunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Zwei Verkehrsteilnehmer befuhren gegen 15:45 Uhr hintereinander die Bundesstraße 19 von Schwäbisch Hall kommend in Richtung Künzelsau. Die vorausfahrende 57-Jährige in ihrem Toyota musste wohl aufgrund des stockenden Verkehrs anhalten, was die hinter ihr fahrende 21-Jährige in ihrem Dacia zu spät bemerkte und auf den Toyota auffuhr. Hierdurch wurden die 57-Jährige und ihre 61-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden wird auf insgesamt circa 3.000 Euro beziffert.

