POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Brand, Einbruch, Unfallflucht

Neckarelz: Rauchentwicklung in Wohngebäude - Gebäude evakuiert

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Neckarelz zu einem Wohnungsbrand. Über die Integrierte Leitstelle Neckar-Odenwald-Kreis wurde gegen 23.15 Uhr ein Brand in einer Wohnung im Erlenweg gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort konnte ein deutlicher Rauchgeruch im Erdgeschoss wahrgenommen werden, weshalb die Bewohner wurden vorsorglich aus dem Haus gebracht wurden. Durch die Feuerwehr wurde die Ursache für die Rauchentwicklung schnell lokalisiert und umgehend gelöscht. Nach aktuellem Ermittlungsstand befand sich ein klimmender Gegenstand auf einem Holztisch in der Küche der Wohnung. Der Sachschaden in der Wohnung wird auf 50 Euro geschätzt.

Buchen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Zwischen Freitagnachmittag,14.00 Uhr, und Mittwochabend,18:15 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Eberstadter Straße in Buchen. Im Gebäude wurden mehrere Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mosbach: Unfallflucht in Parkhaus - Zeugenaufruf

Am Mittwochmorgen kollidierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug mit einem im Parkhaus unterhalb der Bachmühle in Mosbach abgestellten Pkw und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr stellte ein 40-Jähriger seinen VW im Bereich der Bachmühle ab. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Beschädigungen im Bereich der Heckstoßstange fest. Der Schaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mosbach sucht nach Zeugen des Unfalls. Wer Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug und dessen Fahrer machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

