POL-HN: Hohenlohekreis: Motorradunfall und Sachbeschädigung

Öhringen: Motorrad kollidiert mit Pkw

Ein Schwerverletzter und ein geschätzter Sachschaden von insgesamt circa 7.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am späten Dienstagabend bei Öhringen. Gegen 22 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Landesstraße 1050 von Öhringen kommend unterwegs. Von der Kreisstraße 2352 fuhr ein 75-Jähriger mit seinem Citroen trotz der Vorfahrt des von links kommenden Motorradfahrers in den Kreuzungsbereich ein, wo es zur Kollision der beiden kam. Der Jugendliche wurde durch den Zusammenstoß zunächst auf die Windschutzscheibe und dann auf die Straße geschleudert. Er kam aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik. Der 75-Jährige blieb unverletzt.

Mulfingen: Antenne abgerissen - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Dienstag wurde in Mulfingen die Antenne eines Pkws abgerissen. Ein 55-Jähriger stellte seinen Toyota am Montag gegen 23 Uhr vor seinem Wohnhaus in der Bildackerstraße ab. Als er am nächsten Morgen gegen 5 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er, dass Unbekannte die Funkantenne seines Wagens abgerissen haben. Der Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Künzelsau sucht nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

