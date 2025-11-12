PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Motorradunfall und Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Öhringen: Motorrad kollidiert mit Pkw

Ein Schwerverletzter und ein geschätzter Sachschaden von insgesamt circa 7.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am späten Dienstagabend bei Öhringen. Gegen 22 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Landesstraße 1050 von Öhringen kommend unterwegs. Von der Kreisstraße 2352 fuhr ein 75-Jähriger mit seinem Citroen trotz der Vorfahrt des von links kommenden Motorradfahrers in den Kreuzungsbereich ein, wo es zur Kollision der beiden kam. Der Jugendliche wurde durch den Zusammenstoß zunächst auf die Windschutzscheibe und dann auf die Straße geschleudert. Er kam aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik. Der 75-Jährige blieb unverletzt.

Mulfingen: Antenne abgerissen - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Dienstag wurde in Mulfingen die Antenne eines Pkws abgerissen. Ein 55-Jähriger stellte seinen Toyota am Montag gegen 23 Uhr vor seinem Wohnhaus in der Bildackerstraße ab. Als er am nächsten Morgen gegen 5 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er, dass Unbekannte die Funkantenne seines Wagens abgerissen haben. Der Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Künzelsau sucht nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 11:54

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrug

    Heilbronn (ots) - Hardheim: Seniorin fällt Schockanruf zum Opfer - Zeugen gesucht In Hardheim wurde am Dienstagabend eine Seniorin Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Gegen 17:15 Uhr klingelte das Telefon der Frau. Am Apparat meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter, der vorgab, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem Menschen ums Leben gekommen seien. Um eine angebliche Kaution zu ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 11:27

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfallfluchten, Pkw-Aufbrüche und Einbruch

    Heilbronn (ots) - Bad Rappenau: Zeuginnen nach Unfallflucht gesucht Die Polizei sucht zwei Zeuginnen einer Unfallflucht in Bad Rappenau am Dienstagnachmittag. Kurz vor 16 Uhr soll ein 87-Jähriger mit seinem Mercedes auf dem Parkplatz in der Kronenstraße einen geparkten Tesla beschädigt haben. Nach dem Unfall entfernte sich der Senior unerlaubt von der Unfallstelle, ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 11:01

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugen gesucht nach Unfallfluchten

    Heilbronn (ots) - Tauberbischofsheim: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugenaufruf Zwischen Sonntagmorgen und Montagabend kollidierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug mit einem in Tauberbischofsheim geparkten Pkw und fuhr anschließend davon. Gegen 9:30 Uhr am Sonntag stellte ein 70-Jähriger seinen BMW in der Albert-Schweitzer-Straße auf Höhe des Krankenhauses ab. Als er gegen 21:15 Uhr am nächsten Abend zu seinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren