Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfallfluchten, Pkw-Aufbrüche und Einbruch

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Zeuginnen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht zwei Zeuginnen einer Unfallflucht in Bad Rappenau am Dienstagnachmittag. Kurz vor 16 Uhr soll ein 87-Jähriger mit seinem Mercedes auf dem Parkplatz in der Kronenstraße einen geparkten Tesla beschädigt haben. Nach dem Unfall entfernte sich der Senior unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber schnell ermittelt werden. Nun sucht die Polizei in Eppingen zwei mögliche Zeuginnen, die sich zum Unfallzeitpunkt unmittelbar in der Nähe des Geschehens aufhielten. Bei den Damen handelt es sich ebenfalls um Seniorinnen. Eine der beiden war mit Jeanshose und grauem Langarmoberteil bekleidet. Außerdem war sie mit Wanderstöcken unterwegs. Die zweite mögliche Zeugin trug eine schwarze Hose, einen braunen, knielangen Mantel, eine braune Wollmütze und eine dunkle Sonnenbrille mit goldenen Bügeln. Die beiden Frauen sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Neckarsulm-Dahenfeld: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat etwas gesehen?

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Dienstagabend unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Neckarsulm-Dahenfeld. Zwischen 17 Uhr und 19:30 Uhr gelangte der Täter durch das gewaltsame Öffnen der Terrassentür ins Innere des Gebäudes in der Jahnstraße. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Wertgegenstände entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 400 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um die Jahnstraße gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Bad Wimpfen: Zeugen nach Pkw-Aufbrüchen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte zwei Fahrzeuge in Bad Wimpfen auf. Der Opel und der Renault waren im Kreuzungsbereich der Corneliastraße mit dem Brunnenstubenweg abgestellt, als der oder die Täter an beiden Pkw die Scheibe an der Fahrertüre einschlugen. Entwendet wurde nach bisherigem Stand lediglich eine Sporttasche. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt der Polizeiposten Gundelsheim unter der Telefonnummer 06269 41043 entgegen.

Ellhofen: Spiegel abgefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Nach einer Unfallflucht in der Nacht von Montag auf Dienstag in Ellhofen, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 21 Uhr am Montagabend und 8:30 Uhr am nächsten Morgen kollidierte ein bisher unbekannter Autofahrer mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs mit dem Außenspiegel eines in der Eulenstraße geparkten Audi A4. Hierbei wurde der Spiegel des Audis beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

