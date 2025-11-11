PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis/Mosbach-Neckarelz: Gebäudebrand

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Am Freitagabend, gegen 18.15 Uhr, kam es in Neckarelz in der Torhausstraße zu einem Gebäudebrand. Auf dem Gelände der alten Gießerei, welche bereits in Teilen abgerissen ist, kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brandausbruch. Hierbei entstand ein Sachschaden in bislang nicht bezifferbarer Höhe. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Die ebenfalls auf dem Gelände ansässige Recyclingfirma war vom Brand nicht betroffen. Die Feuerwehr war bis gegen 21.30 Uhr mit 15 Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften, die Rettung mit 3 Fahrzeugen und 5 Kräften vor Ort. Durch die Feuerwehr wurden mehrere Luftmessungen durchgeführt. Nach deren Angaben bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

