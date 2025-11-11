Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugen nach Einbruch und Unfallflucht gesucht

Heilbronn (ots)

Niederstetten: Einbruch - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in die Werkstatt eines Betriebes in Niederstetten ein. Die Täter verschafften sich zwischen 17 Uhr am Freitag und 8 Uhr am darauffolgenden Tag über ein Garagenrolltor gewaltsam Zutritt zu dem Lager- /Werkstattgebäude in der Frickentalstraße. Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge die Räume und entwendeten diverse Werkzeuge von noch unbekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden auf dem Gelände befindet sich nach ersten Schätzungen im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Der Polizeiposten Weikersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Frickentalstraße machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07934 99470 zu melden.

Wertheim: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Montagmorgen rollte ein geparktes Auto in Wertheim davon und beschädigte ein Weiteres. Gegen 5 Uhr rollte Fahrzeug im Salon-de-Provence-Ring vermutlich aufgrund der nicht angezogenen Handbremse rückwärts auf den geparkten Mercedes eines 85-Jährigen. Durch den beim Zusammenstoß entstandenen Knall nahm die bisher unbekannte Besitzerin des Fahrzeugs vermutlich wahr, kehrte zu ihrem Auto zurück, fuhr ein Stück vor und begutachtete anschließend den Schaden an ihrem Fahrzeug mit einer Taschenlampe. Im Anschluss stieg die Unbekannte ein und fuhr davon, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Die Frau wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre, schlank und etwa 1,65 Meter groß. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen kleinen SUV handeln. Das Polizeirevier Wertheim sucht nach weiteren Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

