POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall, Diebstahl, Alkohol am Steuer

Künzelsau: Auffahrunfall bei Bundesstraßenauffahrt

Am Montagnachmittag kam es bei einer Bundesstraßenauffahrt in Künzelsau zu einem Auffahrunfall. Gegen 17 Uhr wollte eine 39-Jährige mit ihrem Polestar von der Auffahrt Gaisbach-Nord auf die Bundesstraße 19 in Fahrtrichtung Kupferzell auffahren. Vermutlich aufgrund des möglicherweise herannahenden Verkehrs bremste die Polestar-Fahrerin ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Dies nahm ein hinter ihr fahrender 63-Jähriger in seinem Mercedes zu spät wahr, weshalb er auf das stehende Fahrzeug auffuhr. Der genaue Sachschaden kann bislang noch nicht genau beziffert werden. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Künzelsau: Longboard entwendet - Zeugen gesucht

Am Samstagabend entwendete ein Unbekannter das Longboard eines Jugendlichen in Künzelsau. Der 16-Jährige war gegen 20:30 Uhr in einem Imbiss in der Hauptstraße. Als er wieder nach draußen kam stellte er fest, dass sein Longboard im Wert von mehreren hundert Euro weg war. Er hatte es zuvor nahe des Imbisses abgestellt. Das Polizeirevier Künzelsau sucht nach Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Forchtenberg: Unfallflucht nach Kollision mit Gegenverkehr - Zeugenaufruf

Nach einem Unfall am Montagabend bei Forchtenberg flüchtete einer der Beteiligten. Gegen 20 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Ford auf der Kreisstraße 2320 von Forchtenberg in Richtung Schleierhof unterwegs, als ihm ein unbekanntes Fahrzeug entgegenkam. Im Vorbeifahren berührten sich die Spiegel der beiden Fahrzeuge wobei ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstand. Der Fahrer des zweiten Wagens fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Polizeirevier Öhringen sucht nach Zeugen des Unfalls. Wer den Unfall gesehen hat oder Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Betrunken gegen Brückenpfeiler gefahren.

Am Montagabend kollidierte ein Auto bei Öhringen mit einem Brückenpfeiler. Ein 57-Jähriger war gegen 19:45 Uhr mit seinem Audi auf der Römer-Alle von Cappel kommend in Richtung Haller Straße unterwegs, als er vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und seiner Alkoholisierung in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Audi kollidierte anschließend frontal mit einem Brückenpfeiler. Der Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und kam in eine Klinik. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest, weshalb er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von circa 10.000 Euro. Der Schaden am Brückenpfeiler kann nach jetzigem Stand noch nicht genauer beziffert werden.

