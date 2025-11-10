PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Pkw kollidiert mit Baum

Landkreis Heilbronn (ots)

Brackenheim-Dürrenzimmern: Schwerer Verkehrsunfall auf der L1106

Am Montagnachmittag, kam es gegen 14:30 Uhr auf der Landesstraße 1106 (L1106) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Peugeot-Fahrer, der von Nordhausen in Richtung Dürrenzimmern unterwegs war führte ersten Erkenntnissen zufolge einen Überholvorgangs durch. Beim anschließenden Wiedereinscheren nach rechts kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet auf den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg und kollidierte schlussendlich mit einem Baum. Der Fahrer des Peugeots war bei Eintreffen der Rettungs- und Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort. Suchmaßnahmen wurden eingeleitet. Die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 3.500 Euro. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Die L 1106 musste während der Bergungsarbeiten vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich mit dem Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 13:49

    POL-HN: Hohenlohekreis: Müll im Wald entsorgt, Brand, Unfall und Körperverletzung

    Hohenlohekreis (ots) - Ingelfingen: Müll im Wald entsorgt - Polizei sucht Zeugen Im Kirchberger Wald bei Ingelfingen wurde am Sonntagnachmittag eine ca. drei Quadratmeter große Fläche mit verbranntem Hausmüll festgestellt. Spaziergänger entdeckten den leicht brennenden Unrat neben einem Waldweg etwa 20 Meter von der Kreisstraße 2316 entfernt. Als die Polizei ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:46

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle unter Drogen- und Alkoholeinfluss

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Billigheim: Mann verursacht Unfall unter Drogeneinfluss - Führerschein beschlagnahmt Am Sonntagabend kam ein 23-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße 527 bei Billigheim-Sulzbach von der Fahrbahn ab. Gegen 23:15 Uhr verlor der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Suzuki, schleuderte über eine Wiese und prallte gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren