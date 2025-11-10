Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Pkw kollidiert mit Baum

Landkreis Heilbronn (ots)

Brackenheim-Dürrenzimmern: Schwerer Verkehrsunfall auf der L1106

Am Montagnachmittag, kam es gegen 14:30 Uhr auf der Landesstraße 1106 (L1106) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Peugeot-Fahrer, der von Nordhausen in Richtung Dürrenzimmern unterwegs war führte ersten Erkenntnissen zufolge einen Überholvorgangs durch. Beim anschließenden Wiedereinscheren nach rechts kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet auf den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg und kollidierte schlussendlich mit einem Baum. Der Fahrer des Peugeots war bei Eintreffen der Rettungs- und Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort. Suchmaßnahmen wurden eingeleitet. Die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 3.500 Euro. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Die L 1106 musste während der Bergungsarbeiten vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich mit dem Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell