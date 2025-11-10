Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Müll im Wald entsorgt, Brand, Unfall und Körperverletzung

Hohenlohekreis (ots)

Ingelfingen: Müll im Wald entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Im Kirchberger Wald bei Ingelfingen wurde am Sonntagnachmittag eine ca. drei Quadratmeter große Fläche mit verbranntem Hausmüll festgestellt. Spaziergänger entdeckten den leicht brennenden Unrat neben einem Waldweg etwa 20 Meter von der Kreisstraße 2316 entfernt. Als die Polizei eintraf, qualmte der Unrat noch leicht, konnte aber schließlich mittels einem Eimer Wasser vollständig gelöscht werden. Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Müllsünder geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Bretzfeld: Brand im Sportheim

In einer Sportheimgaststätte in der Bretzfelder Einsteinstraße kam es am Sonntagabend, 18:40 Uhr, zu einer Rauchentwicklung aus dem Holzkamin. Nach ersten Erkenntnissen kam es aus bislang unbekannter Ursache auf dem Dachboden zu einem Brand, der letztlich dazu führte, dass die Decke rund um den Kamin durchbrannte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Bretzfeld: Verkehrsunfall mit Überschlag - Zwei Verletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend bei Bretzfeld. Gegen 18:30 Uhr verlor ein 19-Jähriger, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf der Kreisstraße 2385 zwischen Bitzfeld und Weißlensburg die Kontrolle über seinen Ford. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer und der Beifahrer konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, erlitten jedoch leichte Verletzungen. Der 19-Jährige musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Öhringen: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Am Freitagmittag kam es in der Öhringer Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung in einem Linienbus. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll ein etwa 15-jähriger Jugendlicher gegen 13 Uhr in Kupferzell in die Linie 35 nach Öhringen eingestiegen sein und sich hierbei schon aggressiv gegenüber dem Busfahrer verhalten haben. Als der Jugendliche am Bahnhof in Öhringen ausstieg soll er den Busfahrer zunächst mehrmals beleidigt und bedroht haben. Als der 50-Jährige danach ebenfalls aus dem Bus ausstieg, soll ihm der Unbekannte mehrfach gegen das Bein getreten haben. Danach flüchtete er in Richtung der Bahngleise. Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und Hinweise zum Jugendlichen geben können, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden. Beschreibung: ca. 15 Jahre alt, ca. 170 cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle, halbkurze Haare, Akne im Gesicht, graue Plüschjacke, helle Jeans, helle Nike Sportschuhe.

