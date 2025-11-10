Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfallfluchten, Sachbeschädigungen, Einbruch, Zeugenaufrufe

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit einem geparkten Fahrzeug in Tauberbischofsheim und fuhr anschließend davon. Gegen 15:15 Uhr stellte ein 38-Jähriger seinen VW auf einem Parkplatz in der Hauptstraße ab. Als er gegen 5 Uhr am nächsten Morgen zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am hinteren linken Kotflügel fest. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug den VW und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nach Zeugen des Unfalls. Wer Angaben machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Grünsfeld: Einbruch auf Betriebsgelände

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Grünsfeld ein metallenes Tor eines Betriebs gewaltsam geöffnet. Zwischen 19:45 Uhr und 10 Uhr am Morgen machten sich der oder die Täter in der Frankestraße mit Hilfsmittel am Tor zu schaffen. Ob die Unbekannten nach dem Aufhebeln Gut vom Gelände entwendeten ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in dem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen nahe der Frankestraße gemacht hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Bad Mergentheim: Sachbeschädigung an Auto - Zeugenaufruf

Am Freitag beschädigte ein Unbekannter ein geparktes Fahrzeug in Tauberbischofsheim. Gegen 7:30 Uhr stellte ein 53-Jähriger seinen Ford auf einer Parkfläche in der Zaisenmühlstraße ab. Als er gegen 14 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Beschädigungen der gesamten rechten Seite seines Fahrzeugs fest. Mutmaßlich beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht nach Zeugen des Vorfalls. Wer Angaben machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Wertheim: Unfallflucht in Parkgarage - Zeugenaufruf

Am Freitagmittag kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit einem geparkten Fahrzeug in Wertheim und fuhr anschließend davon. Gegen 7 Uhr stellte ein 37-Jähriger seinen Citroen in einer Parkgarage in der Bismarckstraße ab. Als er gegen 13 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der vorderen linken Stoßstange fest. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beim Ausparken mit seinem Fahrzeug den Citroen und fuhr anschließend davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wertheim sucht nach Zeugen des Unfalls. Wer Angaben machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Tauberbischofsheim: Unfallflucht auf Schulparkplatz - Wer hat etwas gesehen

Am Samstagabend kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit einem geparkten Fahrzeug in Tauberbischofsheim und fuhr anschließend davon. Gegen 19:15 Uhr stellte ein 54-Jähriger seinen VW auf einem Parkplatz im Traubenhausweg ab. Als er gegen 21:15 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der linken Fahrzeugfront fest. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug den VW und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nach Personen, die den Unfall gesehen haben. Wer Angaben machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell