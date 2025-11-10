POL-HN: Richtigstellung zu Pressebericht vom 7. November 2025, Zeugen nach Schlägerei gesucht
Heilbronn (ots)
Im Bezug auf den Pressebericht vom 7. November 2025 möchten wir richtigstellen, dass der genannte Vorfall entgegen der Angabe im Bericht bereits am Donnerstag, den 29. Mai 2025, stattgefunden hat. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Anbei der Link zur Pressemitteilung vom 30.Mai 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6045560
