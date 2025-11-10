PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Richtigstellung zu Pressebericht vom 7. November 2025, Zeugen nach Schlägerei gesucht

Heilbronn (ots)

Im Bezug auf den Pressebericht vom 7. November 2025 möchten wir richtigstellen, dass der genannte Vorfall entgegen der Angabe im Bericht bereits am Donnerstag, den 29. Mai 2025, stattgefunden hat. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Anbei der Link zur Pressemitteilung vom 30.Mai 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6045560

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren