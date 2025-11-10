Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Billigheim: Mann verursacht Unfall unter Drogeneinfluss - Führerschein beschlagnahmt

Am Sonntagabend kam ein 23-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße 527 bei Billigheim-Sulzbach von der Fahrbahn ab. Gegen 23:15 Uhr verlor der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Suzuki, schleuderte über eine Wiese und prallte gegen einen Hang. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ermittlungen führten die Polizei schnell zu dem Fahrer, der unter dem Einfluss von THC und Kokain stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Mosbach: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Am frühen Samstagmorgen verursachte ein 35-jähriger Autofahrer in Mosbach einen Unfall und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Gegen 3 Uhr war der Mann mit seinem Audi A8 in der Jungviehweide unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam, gegen einen Telefonmast prallte und schließlich an einer Steinmauer zum Stehen kam. Der Fahrer flüchtete zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später in einem Hotel in der Mosbacher Innenstadt angetroffen werden. Da deutlicher Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt wurde, musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

