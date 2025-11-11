Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Räder von Pkw entwendet und Unfall mit Verletzten

Heilbronn (ots)

Mosbach-Neckarelz: Räder von Pkw abmontiert - Zeugen gesucht

Unbekannte montierten am Wochenende in Neckarelz vier Räder eines Seat Cupras ab. Zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 9:30 Uhr, machten sich die Täter an dem im Hohlweg auf einer Wiese gegenüber eines Autohauses abgestellten Fahrzeug zu schaffen. Nachdem die Kompletträder entfernt wurden, wurde das Auto auf Pflastersteine abgestellt. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Räder machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Obrigheim: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen bei Obrigheim. Gegen 9:20 Uhr befuhren ein 54-Jähriger in seinem VW Caddy und ein 40-Jähriger in seinem Renault hintereinander die Landesstraße 588 von Hochhausen kommend in Richtung Haßmersheim. Als der VW-Fahrer an der Schleuse nach links abbiegen wollte und hierzu sein Fahrzeug verlangsamte, nahm dies der Renault-Fahrer vermutlich zu spät wahr und fuhr auf den VW auf. Beide Fahrer sowie der 34-jährige Beifahrer im VW zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurden ins Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Haßmersheim zeitweise gesperrt werden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell