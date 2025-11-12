Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugen gesucht nach Unfallfluchten

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugenaufruf

Zwischen Sonntagmorgen und Montagabend kollidierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug mit einem in Tauberbischofsheim geparkten Pkw und fuhr anschließend davon. Gegen 9:30 Uhr am Sonntag stellte ein 70-Jähriger seinen BMW in der Albert-Schweitzer-Straße auf Höhe des Krankenhauses ab. Als er gegen 21:15 Uhr am nächsten Abend zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der Stoßstange vorne links fest. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug den BMW und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nach Zeugen des Unfalls. Wer Angaben machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Großrinderfeld: Unfallflucht nach Kollision mit Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall am Dienstagmorgen bei Großrinderfeld flüchtete einer der Beteiligten. Gegen 7 Uhr war eine 58-Jährige mit ihrem Hyundai auf der Kreisstraße 2819 in Fahrtrichtung Wenkheim unterwegs, als ihr vier unbekannte Fahrzeuge in Kolonne entgegenkamen. Im Vorbeifahren berührten sich die Spiegel des Hyundai und des unbekannten dritten der vier Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von circa 500 Euro entstand. Der Fahrer des dritten Wagens fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Auch der Zeuge im vierten Fahrzeug hielt anschließend nicht an. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nach Zeugen des Unfalls. Wer den Unfall gesehen hat oder Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell