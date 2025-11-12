Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrug

Heilbronn (ots)

Hardheim: Seniorin fällt Schockanruf zum Opfer - Zeugen gesucht

In Hardheim wurde am Dienstagabend eine Seniorin Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Gegen 17:15 Uhr klingelte das Telefon der Frau. Am Apparat meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter, der vorgab, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem Menschen ums Leben gekommen seien. Um eine angebliche Kaution zu begleichen, sollte die Frau eine mittlere fünfstellige Geldsumme übergeben.

Etwa 15 Minuten später kam es zu einem Treffen mit einem bislang unbekannten Abholer in der Beethovenstraße, bei dem die Geschädigte das Geld in mehreren Beuteln übergab. Der Mann wird wie folgt beschrieben: zwischen 20 und 25 Jahre alt, groß und schlank, hatte kurze dunkle Haare, einen dunklen Teint und trug dunkle Jeans sowie ein dunkles Langarmshirt ohne Jacke. Er verließ die Örtlichkeit zu Fuß in Richtung Wertheimer Straße.

Das Kriminalkommissariat Mosbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am Dienstag zwischen 17 und 18 Uhr im Bereich der Beethovenstraße, Mozartstraße oder Wertheimer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

