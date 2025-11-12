Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Bad Mergentheim: Rauchentwicklung im Diabetes Zentrum - Gebäude teilweise evakuiert

Bad Mergentheim (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14:50 Uhr, kam es nach Schweißarbeiten auf dem Dach des Diabetes Zentrums in der Theodor-Klotzbücher-Straße zu einer Rauchentwicklung im Gebäude. Vorsorglich wurden etwa zehn Personen aus dem Obergeschoss gebracht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Lage schnell zu bewältigen und eine weitere Ausbreitung des Rauchs zu verhindern. Während des Einsatzes kam es im Bereich der Wolfgangstraße und Herrenwiesenstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Einsatz konnte gegen 16 Uhr beendet werden, und das Gebäude ist weiterhin voll nutzbar. Es wurde niemand verletzt. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist derzeit noch unklar.

