PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Bad Mergentheim: Rauchentwicklung im Diabetes Zentrum - Gebäude teilweise evakuiert

Bad Mergentheim (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14:50 Uhr, kam es nach Schweißarbeiten auf dem Dach des Diabetes Zentrums in der Theodor-Klotzbücher-Straße zu einer Rauchentwicklung im Gebäude. Vorsorglich wurden etwa zehn Personen aus dem Obergeschoss gebracht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Lage schnell zu bewältigen und eine weitere Ausbreitung des Rauchs zu verhindern. Während des Einsatzes kam es im Bereich der Wolfgangstraße und Herrenwiesenstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Einsatz konnte gegen 16 Uhr beendet werden, und das Gebäude ist weiterhin voll nutzbar. Es wurde niemand verletzt. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 12:02

    POL-HN: Hohenlohekreis: Motorradunfall und Sachbeschädigung

    Heilbronn (ots) - Öhringen: Motorrad kollidiert mit Pkw Ein Schwerverletzter und ein geschätzter Sachschaden von insgesamt circa 7.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am späten Dienstagabend bei Öhringen. Gegen 22 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Landesstraße 1050 von Öhringen kommend unterwegs. Von der Kreisstraße 2352 fuhr ein ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 11:54

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrug

    Heilbronn (ots) - Hardheim: Seniorin fällt Schockanruf zum Opfer - Zeugen gesucht In Hardheim wurde am Dienstagabend eine Seniorin Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Gegen 17:15 Uhr klingelte das Telefon der Frau. Am Apparat meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter, der vorgab, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem Menschen ums Leben gekommen seien. Um eine angebliche Kaution zu ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 11:27

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfallfluchten, Pkw-Aufbrüche und Einbruch

    Heilbronn (ots) - Bad Rappenau: Zeuginnen nach Unfallflucht gesucht Die Polizei sucht zwei Zeuginnen einer Unfallflucht in Bad Rappenau am Dienstagnachmittag. Kurz vor 16 Uhr soll ein 87-Jähriger mit seinem Mercedes auf dem Parkplatz in der Kronenstraße einen geparkten Tesla beschädigt haben. Nach dem Unfall entfernte sich der Senior unerlaubt von der Unfallstelle, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren