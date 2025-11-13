PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HN: Main-Tauber-Kreis/Weikersheim-Laudenbach: Brand eines Mehrfamilienhauses

Heilbronn (ots)

Über die Integrierte Leitstelle Main-Tauber-Kreis wurde am späten Mittwochabend, gegen 22.51 Uhr, ein Brand eines Mehrfamilienhauses in der Schadenbergstraße in Weikersheim-Laudenbach gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort stand das Mehrfamilienhaus in Vollbrand. Eine Gefahr für benachbarte Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches zu Hause und konnten sich außer Haus begeben. Der Sachschaden an dem Gebäude wird auf 750.000 Euro geschätzt. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner fanden auf privatem Weg eine Unterkunft. Neben der Polizei und Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr und das THW mit 90 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen vor Ort. Die Ursache für den Brandausbruch ist derzeit noch unbekannt. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen zum Brandhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

