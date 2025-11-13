Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Freiberg am Neckar-Beihingen Untergruppenbach: Auflieger mit hochwertiger Ladung entwendet - Zeugen gesucht

Heilbronn/Untergruppenbach (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag (07.11.2025) 16:20 Uhr und Samstag (08.11.2025) 07:00 Uhr zwei Sattelzug-Auflieger vom Betriebsgelände einer Logistikfirma in der Murrer Straße in Beihingen. Im weiteren Verlauf entwendeten die Unbekannten anschließend die Ladung der Auflieger. Am Samstagmittag (08.11.2025) gegen 13:00 Uhr konnten die beiden entwendeten Auflieger vor einem Firmengelände in der Hermann-Hagenmeyer-Straße in Untergruppenbach aufgefunden werden, jedoch ohne die ursprüngliche Ladung. Bei der entwendeten Ladung handelt es sich um Pkw-Getriebe im Wert von mehreren Hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Diebstahl der Auflieger sowie zu ungewöhnlichen Ladetätigkeiten machen können. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Tel. 0800 1100225 sowie die E-Mail-Adresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zur Verfügung.

