Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251106-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach zwei Wohnungseinbrüchen in Eckernförde

Eckernförde (ots)

In der Nacht vom 03.11.2025 auf den 04.11.2025 wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kurt-Pohle-Straße in Eckernförde eingebrochen. Der oder die Täter hebelten die Balkontür auf und verschafften sich dadurch Zutritt zur Wohnung. Es wurden diversen Schränke durchwühlt und vermutlich Schmuck und ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Am 05.11.2025 wurde in der Dämmerungszeit in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Feldstedt in Eckernförde eingebrochen. Hier wurde ein Fenster aufgehebelt und die Wohnung durchwühlt. Es wurden unter anderem Schmuck und eine Geldkarte entwendet.

Die Kriminalpolizei in Eckernförde hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Nacht vom 03.11.2025 auf den 04.11.2025 in der Kurt-Pohle-Straße und dem angrenzenden Gebiet oder am 05.11.2025 zwischen 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr in der Straße Feldstedt und dem angrenzenden Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen oder Fahrzeuge gesehen, die sich verdächtig verhielten? Hinweise richten sie bitte an die Kriminalpolizei in Eckernförde unter 04351-89212600

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell