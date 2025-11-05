PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251105-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am 02.11.2025 ereignete sich in Rendsburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer E-Scooter-Fahrerin Am Obereiderhafen. Der Fahrradfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Am Sonntag, 02.11.2025 befuhr eine 66-jährige E-Scooter-Fahrerin die Kieler Straße in Rendsburg und beabsichtigte vom Parkgelände "Am Eiland" an der Wasserseite der Straße Am Obereiderhafen zu fahren.

Ein entgegenkommender Fahrradfahrer wollte nach links in die Straße "Eiland" fahren.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Sie zog sich Blutergüsse und Abschürfungen zu.

Der Fahrradfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern.

Er wird beschrieben:

   - kräftig
   - männlich
   - scheinbares Alter 40 Jahre
   - ca. 170 cm

Die Polizei Rendsburg fragt nun: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Fahrradfahrer machen? Bei Hinweisen melden sie sich unter 04331-2080.

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

